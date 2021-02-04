Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:53Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 838+456 856

Приостановлено движение на участке "фиолетовой" ветки метро Москвы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле", сообщил столичный департамент транспорта в четверг.

"Нет движения поездов на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии в связи с необходимостью проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В дептрансе добавили, что планируют восстановить движение к 7:00. Движение поездов между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" осуществляется в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют воспользоваться наземным транспортом и МЦД-2.

"Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". Пользуйтесь ими и МЦД-2" - говорится в сообщении.

Москва Московский метрополитен

Новости

Француза и сирийца задержали в Москве на акции после суда над Навальным

Старшеклассник получил 7 суток ареста за участие в протестах в Москве

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в Москве

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в Москве

Мундеп Люся Штейн отправлена под домашний арест из-за санэпидправил на акции

В Москве автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Омбудсмен сообщила о задержании в Москве 2 февраля 30 подростков

Омбудсмен сообщила о задержании в Москве 2 февраля 30 подростков

Пять человек спасены из горящего на севере Москвы бизнес-центра

В московских аптеках начали принимать электронные рецепты

В московских аптеках начали принимать электронные рецепты

13 человек обратились к медикам во время акции в Москве во вторник

13 человек обратились к медикам во время акции в Москве во вторник

Акцию в Москве после суда над Навальным пресекли за полночь

Акцию в Москве после суда над Навальным пресекли за полночь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');