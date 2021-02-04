Приостановлено движение на участке "фиолетовой" ветки метро Москвы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле", сообщил столичный департамент транспорта в четверг.

"Нет движения поездов на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии в связи с необходимостью проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В дептрансе добавили, что планируют восстановить движение к 7:00. Движение поездов между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" осуществляется в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют воспользоваться наземным транспортом и МЦД-2.

"Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". Пользуйтесь ими и МЦД-2" - говорится в сообщении.