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На салатовой ветке московского метро человек упал на рельсы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на одной из станций центрального участка Люблинско-Дмитровской линии метро человек упал на пути, сообщили в городском департаменте транспорт.

Из-за этого прервано движение поездов от станции "Чкаловская" до "Печатников". В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.

Данных о состоянии пострадавшего нет. Источник "Интерфакса" уточнил, что пассажир упал на рельсы станции "Дубровка", чтобы его поднять, снимали напряжение контактного рельса.

Это второй сбой на салатовой линии за последние несколько дней. Во вторник 16 февраля из-за технической неисправности поезд остановился в туннеле на участке "Верхние Лихоборы"-"Селигерская", поезда также были пущены с увеличенными интервалами.

В среду сразу два сбоя произошло на серой ветке Московского метро: один из-за тления шпалы на станции "Дмитровская", второй из-за падения пассажира на станции "Пражская".

Москва Московский метрополитен Дептранс

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