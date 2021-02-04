Очередной сильный снегопад надвигается на Москву

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Интенсивный снегопад ожидается в столичном регионе вечером в четверг и ночь на пятницу, сообщается на сайте "Метеоновости".

"С юго-запада в центр Европейской России спешит еще один циклон (...). К границам столичной области он приблизится во второй половине дня 4 февраля", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, к 21:00 четверга прирост снега в Москве составит 1-2 см, к утру пятницы - еще 2-4 см, а в юго-западной части столицы - до 6-7 см.

"В южной половине Подмосковья за сутки может выпасть до 9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы", - пишут "Метеоновости".

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам, что с 20 ноября 2020 по 1 февраля 2021 года в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы.

По его информации, на снегосплавные пункты за этот период было вывезено около 6 млн кубометров снега.