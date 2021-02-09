Москвичей предупредили о метели и сильном ветре в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал не ждать ранней зимы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве с четверга по субботу ожидается продолжительный мощный снегопад с сильным ветром, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Такую погоду в регион принесет южный циклон в условиях сохраняющихся морозов.

Снегопад начнется во второй половине дня 11 февраля и продолжится 12 и 13 февраля, возможна метель, сказал метеоролог. Он добавил, что снег возможен и 14 февраля.

По прогнозу Гидрометцентра, высота снежного покрова в Москве увеличится на 30 см. Сейчас в разных районах города она составляет до 40 см.

"Мощный снегопад в течение длительного периода - это очень опасная ситуация, которая приведет к коллапсу транспортного движения в Москве, но соответствующие предупреждения уже изданы", - сказал Вильфанд.

Морозы удержатся в столичном регионе и на следующей неделе, что обусловлено переносом холодных масс с севера и с северо - востока, добавил он.

"Раньше конца марта - начала апреля весны не надо ждать, да и быстрой она не будет, так как необходимо много тепла, чтобы растопить весь снег", - заключил эксперт.