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Больше половины годовой нормы осадков выпало в Москве с 20 ноября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Около 6 млн кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с 20 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

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"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн кубометров снега", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Москва

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