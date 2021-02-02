Больше половины годовой нормы осадков выпало в Москве с 20 ноября
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Около 6 млн кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с 20 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.
"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн кубометров снега", - сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.