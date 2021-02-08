Пресс-секретарю Навального предъявлено обвинение по "санитарному делу"

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш стала обвиняемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве, сообщается в твиттере Ярмыш в понедельник.

"На этой фотографии обвиняемая Кира Ярмыш - сегодня ей изменили статус по "санитарному" делу", - говорится в твиттере Ярмыш, который в настоящее время ведут соратники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан властями РФ иностранным агентом).

Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

В начале февраля Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Ярмыш, задержанную по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 и 31 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий)".

Изначально расследованием уголовного дела занималось следствие МВД. Однако в настоящий момент дело передано в Следственный комитет РФ для дальнейшего сбора доказательств, сообщила "Интерфаксу" адвокат Ярмыш - Вероника Полякова.