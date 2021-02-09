"Санитарным делом" о несогласованных акциях занимаются 14 следователей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В расследовании уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве участвуют 14 следователей, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов Мансур Гильманов.

По его словам, следственную группу возглавляет следователь Алексей Спесивцев. Дело расследуется в центральном аппарате СКР, куда его передали из следственного управления ГУ МВД Москвы.

23 января в ряде городов, в том числе в столице, прошли несогласованные акции в поддержку Навального. ГУ МВД Москвы оценило численность акции в 4000 человек, неделю спустя говорилось о более чем 1500 задержанных, на которых составили административные протоколы.

27 января полиция Москвы возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении участников и организаторов акции, установив, что они создали угрозу распространения коронавируса. В пресс-службе МВД подчеркивалось, что в мероприятии участвовали люди, зараженные коронавирусом, которые должны были сидеть дома на самоизоляции.

В тот же день стало известно, что по "санитарному делу" прошли обыски по 15 адресам.

Пока в деле десять 10 фигурантов. В их числе брат Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Николай Ляскин, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат Константин Янкаускас и другие. Почти все они помещены под домашний арест.

Летом 2019 года после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в столице было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. К нему привлекли столько следователей, что, как утверждали источники, у них не хватало времени на работу по другим делам, например, по делу о задержании журналиста Ивана Голунова.