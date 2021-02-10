Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Абсолютными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса является беременность и кормление грудью, временные противопоказания могут быть вынесены только врачом, заявила главный врач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

"Абсолютным противопоказанием (к вакцинации) является беременность и кормление грудью", - сказала Кузенкова в среду на "круглом столе" в Мосгордуме. "Все остальное определяется в рамках индивидуального осмотра доктором", - уточнила она.

Кузенкова отметила, что вакцинация также может быть противопоказана на какой-то период при наличии "временного медицинского отвода, при наличии острых респираторных вирусных заболеваний".

"С осторожностью прививаются онкологические пациенты, которые получают химиотерапию, здесь индивидуальная консультация и с онкологом, и с лечащим врачом. Тяжелые аллергические реакции (также могут являться противопоказанием - ИФ), но здесь необходима консультация аллерголога, который тоже четко определяет противопоказания, это такие тяжелые аллергические реакции, как отек Квинке", - добавила она.

Отвечая на вопросы депутатов, она добавила, что "ни бронхиальная астма, ни наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием".

Кузенкова сказала, что "по опыту достаточно большого количества привитых в возрасте 65 +, у пожилого человека вакцина переносится хорошо".

Главврач поликлиники №68 сообщила, что бригады поликлиники обслуживают пункты вакцинации от коронавируса в ГУМе и "Афимолл-сити".