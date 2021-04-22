Депздрав Москвы объявил, что хронические больные могут прививаться "Спутником V"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Противопоказаний к применению вакцины "Спутник V", связанных с хроническими заболеваниями, нет, сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой медпомощи, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

"По клиническому исследованию вакцины "Спутник V", которое, в том числе, проходило в Москве, больше 30 тыс. человек принимало в нем участие, стало понятно, что противопоказаний, связанных с хроническими заболеваниями, будь то урологические, или заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесенные острые инфаркты миокарда, нет", - сказал Безымянный в эфире "Радио Москвы".

Он отметил, что в качестве противопоказаний к вакцинации может быть лечение иммуносупрессивными препаратами, химиотерапия при онкологических заболеваниях или обострение заболеваний на текущий момент, в том числе, с повышением температуры.