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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
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Депздрав Москвы объявил, что хронические больные могут прививаться "Спутником V"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Противопоказаний к применению вакцины "Спутник V", связанных с хроническими заболеваниями, нет, сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой медпомощи, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

"По клиническому исследованию вакцины "Спутник V", которое, в том числе, проходило в Москве, больше 30 тыс. человек принимало в нем участие, стало понятно, что противопоказаний, связанных с хроническими заболеваниями, будь то урологические, или заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесенные острые инфаркты миокарда, нет", - сказал Безымянный в эфире "Радио Москвы".

Он отметил, что в качестве противопоказаний к вакцинации может быть лечение иммуносупрессивными препаратами, химиотерапия при онкологических заболеваниях или обострение заболеваний на текущий момент, в том числе, с повышением температуры.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Безымянный Москва Коронавирус Спутник V

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