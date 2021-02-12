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Пять автомобилей столкнулись на юге Москвы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пять автомобилей в пятницу утром из-за непогоды столкнулись на Братеевской улице на юге Москвы, сообщает департамент транспорта российской столицы.

"На Братеевской улице в районе дома 29А столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. Будьте внимательны и аккуратны за рулем - на улице очень скользко и снежно", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, за минувшую ночь в Москве выпало до 5 см снега.

Накануне, 11 февраля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал, что из-за сильного снегопада в столице может повториться транспортный коллапс трехлетней давности.

Москва

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