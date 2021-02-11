В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

Мощный снегопад в столице начнется вечером в четверг, он будет идти 2 суток, прогнозирует Гидрометцентр

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве из-за обильных осадков к понедельнику, 15 февраля, увеличится до полуметра, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд; он также предупредил, что из-за погоды в столице может повториться транспортный коллапс трехлетней давности.

"В пятницу и в субботу выпадает большое количество осадков. Высота снега к понедельнику заметно будет превышать полметра", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, сильный снегопад начнется в Москве к вечеру 11 февраля, и "будет идти беспрестанно двое суток". "Оттепели сейчас нет. Поэтому снег пушистый и легкий, и снежный покров быстро подрастает", - добавил собеседник агентства.

Он сказал, что прогнозируемый обильный снегопад создаст серьезные проблемы для транспортников и водителей, и в пятницу - субботу "будет очень трудно передвигаться на общественном транспорте".

Вильфанд сказал, что "транспортный коллапс" и ситуация, которая ожидает жителей столицы из-за снега, была три года назад, в начале февраля 2018 года, но "тогда выпало сравнительно больше осадков".

Собеседник агентства отметил, что в пятницу и субботу в Москве ожидается незначительное ослабление морозов, но с воскресенья температура воздуха вновь начнет понижаться.

Температура, по его словам, будет на 3-5 градусов ниже нормы, "до 15 градусов мороза ночью и до 9-12 днем". "С 14 числа начинается понижение температуры, понедельник будет до 13-14 градусов мороза днем", - сказал Вильфанд.

Ранее он сообщал, что на фоне холодной погоды и под влиянием южного циклона в Москве ожидается продолжительный сильный снег, который начнется во второй половине дня 11 февраля и продолжится 12 и 13 февраля, прогнозируется сильный ветер и метель. Снег возможен и 14 февраля.

По словам Вильфанда, из-за обильного снега высота снежного покрова в Москве увеличится на 30 см, в настоящий момент в разных районах столицы она составляет до 40 см.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил накануне: "По прогнозам, мы ожидаем до 35 см (...). В ночь с пятницы на субботу пойдет такой обильный снег, примерно 20 см - в субботу, и еще примерно 15 см - в воскресный день выпадет. Это достаточно большой заряд снега, и с ним надо будет справиться. Мы к этому готовы".