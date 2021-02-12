Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:59Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Высота сугробов в ряде районов Москвы выросла до полуметра

Высота сугробов в ряде районов Москвы выросла до полуметра
Архивное фото
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Южный циклон подошел к столичному региону в ночь на пятницу, 12 февраля. Москву накрыл затяжной снегопад, который закончится только в воскресенье.

По информации синоптиков, уже к 9:00 в городе выпало от 4 до 7 мм осадков, а высота снежного покрова в разных районах Москвы подросла до 36-56 см. Основной удар стихии приняли на себя Юго-Западный и Центральный административные округа.

МоскваВ Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.Читать подробнее

По оценкам мэрии Москвы, Росгидромета, Гидрометцентра России и столичного метеобюро, прирост снежного покрова к воскресенью может составить от 25 до 35 см. Для уборки столицы после такого количества осадков понадобится 8 суток, рассчитали в городской администрации.

Снегопад серьезно осложнил дорожную ситуацию в российской столице. По данным "Яндекс.Пробок", уже в 10:00 загруженность магистралей достигла 7 баллов по десятибалльной шкале.

Департамент транспорта Москвы в 11:30 сообщил, что на съезде с Калужского шоссе фуры не могут заехать на МКАД, движение в сторону центра затруднено на 2,6 км. Также осложнения наблюдаются на 15-м км МКАД (в районе пересечения с ул. Капотня): из-за буксующих большегрузных автомобилей движение затруднено по правой и средней полосе.

Сложная дорожно-транспортная ситуация в Москве сохранится до вечера, к 17:00 ожидаются 8-балльные заторы, прогнозируют эксперты.

Снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости привели к росту аварий в Москве. Утром из-за непогоды на Братеевской улице столкнулись пять автомобилей, были пострадавшие. На Мичуринском проспекте, в районе д. 74 водитель такси не справился с управлением и наехал на пешехода, а на Первомайской улице автомобиль сбил москвича на пешеходном переходе. Оба пострадавших госпитализированы с травмами и ушибами.

Москва

Новости по теме

Новости

Общественная палата Москвы обсудит, нужен ли памятник на Лубянке

Общественная палата Москвы обсудит, нужен ли памятник на Лубянке

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

В Москве "заминировали" все станции метро, тысячи школ и детсадов

Пандемия коронавируса

COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" завершил работу

Штаб Навального в Москве сообщил о приходе полиции

Присяжные признали московского полицейского виновным в расстреле коллег в метро

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

Владельца банка "Югра" будут судить по делу о растрате 23,6 млрд руб.

Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Пандемия коронавируса

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');