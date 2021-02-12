Высота сугробов в ряде районов Москвы выросла до полуметра

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Южный циклон подошел к столичному региону в ночь на пятницу, 12 февраля. Москву накрыл затяжной снегопад, который закончится только в воскресенье.

По информации синоптиков, уже к 9:00 в городе выпало от 4 до 7 мм осадков, а высота снежного покрова в разных районах Москвы подросла до 36-56 см. Основной удар стихии приняли на себя Юго-Западный и Центральный административные округа.

По оценкам мэрии Москвы, Росгидромета, Гидрометцентра России и столичного метеобюро, прирост снежного покрова к воскресенью может составить от 25 до 35 см. Для уборки столицы после такого количества осадков понадобится 8 суток, рассчитали в городской администрации.

Снегопад серьезно осложнил дорожную ситуацию в российской столице. По данным "Яндекс.Пробок", уже в 10:00 загруженность магистралей достигла 7 баллов по десятибалльной шкале.

Департамент транспорта Москвы в 11:30 сообщил, что на съезде с Калужского шоссе фуры не могут заехать на МКАД, движение в сторону центра затруднено на 2,6 км. Также осложнения наблюдаются на 15-м км МКАД (в районе пересечения с ул. Капотня): из-за буксующих большегрузных автомобилей движение затруднено по правой и средней полосе.

Сложная дорожно-транспортная ситуация в Москве сохранится до вечера, к 17:00 ожидаются 8-балльные заторы, прогнозируют эксперты.

Снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости привели к росту аварий в Москве. Утром из-за непогоды на Братеевской улице столкнулись пять автомобилей, были пострадавшие. На Мичуринском проспекте, в районе д. 74 водитель такси не справился с управлением и наехал на пешехода, а на Первомайской улице автомобиль сбил москвича на пешеходном переходе. Оба пострадавших госпитализированы с травмами и ушибами.