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За ночь в Москве местами выпало до 5 см снега

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Снегопад в столице начался около полуночи, зона осадков южного циклона распространилась на всю столицу, сообщил сайт "Метеоновости" в пятницу.

"Снег, усиливаясь, подсыпал всю ночь. К 6:00 в Москве в среднем выпало 3 мм осадков", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, наибольшее количество осадков досталось южной половине столицы. В Юго-западном административном округе прирост свежевыпавшего снега составил почти 5 см.

Сильный снегопад в столице продлится трое суток, по разным оценкам, прирост снежного покрова в городе может составить от 25 до 35 см.

По информации властей Москвы, для уборки города после такого количества осадков понадобится 8 суток.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ликвидации последствий снегопада будут задействованы все службы комплекса городского хозяйства.

В городе создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Все коммунальные службы и энергетические компании переведены в усиленный режим работы.

По информации Бирюкова, на улицы Москвы планируется вывести более 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники и порядка 60 тыс. рабочих и дворников.

Власти столицы не исключили временных ограничений движения на улицах для уборки выпавшего снега.

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