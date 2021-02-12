В Москве вторые сутки подряд выявлено более 2 тыс. случаев COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Небольшой рост суточного числа заболевших COVID-19 фиксируют в Москве: за последние 24 часа выявлено более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Это почти на 100 пациентов больше, чем днем ранее.

Как следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в Москве за сутки выявили 2 139 случаев COVID-19, то есть второй день подряд в городе суточный прирост превышает отметку в 2 тысячи. До этого - с 7 февраля - суточное число заболевших было меньше 2 тысяч.

За все время пандемии в Москве выявили 952 656 заболевших COVID-19.

За последние 24 часа поправились после COVID-19 еще 3 184 пациента.

Скончались за сутки 63 москвича.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.