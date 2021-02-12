Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 778 443+437 761

В Москве вторые сутки подряд выявлено более 2 тыс. случаев COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Небольшой рост суточного числа заболевших COVID-19 фиксируют в Москве: за последние 24 часа выявлено более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Это почти на 100 пациентов больше, чем днем ранее.

Как следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в Москве за сутки выявили 2 139 случаев COVID-19, то есть второй день подряд в городе суточный прирост превышает отметку в 2 тысячи. До этого - с 7 февраля - суточное число заболевших было меньше 2 тысяч.

За все время пандемии в Москве выявили 952 656 заболевших COVID-19.

За последние 24 часа поправились после COVID-19 еще 3 184 пациента.

Скончались за сутки 63 москвича.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

В Москве "заминировали" все станции метро, тысячи школ и детсадов

Пандемия коронавируса

COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" завершил работу

Штаб Навального в Москве сообщил о приходе полиции

Присяжные признали московского полицейского виновным в расстреле коллег в метро

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

Владельца банка "Югра" будут судить по делу о растрате 23,6 млрд руб.

Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Пандемия коронавируса

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');