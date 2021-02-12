В России за сутки выявлено еще 15 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Еще 15 089 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Постепенное снижение числа новых случаев COVID-19 в РФ наблюдается с начала текущего года, в настоящий момент уровень прироста сопоставим с данными середины октября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости, и максимум, почти 30 тыс. заражений за сутки, был отмечен в конце декабря.

Скончались за сутки 507 человек. Общее число жертв вируса в России достигло 79 194.

Поправились и выписаны еще 20 720 пациентов. За весь период выздоровели 3 млн 559 142 человека.

Суточный прирост в Москве составил 2139. В столице за сутки скончались 63 пациента, 3 184 выздоровели.

Новые случаи выявлялись во всех 85 регионах РФ. В то числе, в Петербурге 1134 заболевших, в Московской области - 842.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4 млн 042 837 эпизодов заражения. Лидером мирового антирейтинга остаются США (27,39 млн), Индия (10,88 млн), Бразилия (9,71 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,01 млн.