Московские ТЦ попросили власти компенсировать им недополученный доход

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский совет торговых центров направил письмо заммэра Москвы Владимиру Ефимову с просьбой о компенсации недополученного арендного дохода, говорится в сообщении РСТЦ.

В обращении поясняется, что Совет "отразил необходимость в разработке и реализации плана мероприятий по компенсации выпадающей выручки, которая отчасти должна пойти на оплату налогов, отчасти на зарплаты, оплаты процентов по кредитам и т. д., а также обеспечение работоспособности, безопасной эксплуатации и поддержки режима борьбы с распространением новой инфекции".

Кроме того, в организации вышли с инициативой о включении в работу Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы, представителя РСТЦ.

В сообщении отмечается, что поддержка отрасли необходима для ее выживания.