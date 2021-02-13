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Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы при снегопаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Московского авиаузла, который объединяет "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", в условиях сильного снегопада работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Как сообщила представитель ведомства, таковы данные на 11:45 по Москве субботы.

Она добавила, что аэропортами принимаются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве, отметили в Росавиации.

По ее данным, уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет.

Москва Росавиация

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