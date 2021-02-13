Пробки на дорогах Москвы утром в субботу достигли 8 баллов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Загруженность дорог в российской столице из-за непогоды утром 13 февраля оценивается в 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Движение преимущественно затруднено на юго-западе, юго-востоке и северо-западе МКАД. В черте города наиболее загружен участок Варшавского шоссе от Тульской эстакады до метро Нагатинская.

По прогнозам "Яндекса", в течение всей первой половины дня в Москве сохранятся семибалльные пробки.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано свыше 40 рейсов, еще три отменены.

Больше всего задержано рейсов в аэропорту "Домодедово" - 30, два рейса отменены. По шесть рейсов задерживаются в "Шереметьево" и "Внуково". В "Шереметьево" один рейс отменен.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. По информации Гидрометцентра России, в Москве до 9:00 субботы действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень сильного снега.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве ослабнет к 15:00 субботы, полностью прекратится только к вечеру воскресенья.

По данным столичного метеобюро, за ночь в столице выпало 15 мм осадков, с начала снегопада - 24 мм при норме осадков для Москвы в феврале - 36 мм.