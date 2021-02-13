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Три четверти месячной нормы осадков обрушилось на Москву за 30 часов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, с начала снегопада в столице выпало 27 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

"С ночи пятницы к 9:00 субботы, а это около 30 часов, в городе выпало три четверти месячной нормы осадков", - сказал представитель ведомства.

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Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма осадков для февраля в Москве - 36 мм.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в районе ВДНХ к 9:00 субботы достигла 56 см.

Как добавили в метеобюро, по предварительным оценкам, в некоторых районах столицы сугробы выросли до 65-70 см, и это не предел.

Снегопад в Москве ослабеет не раньше 15:00 субботы, полностью прекратится к вечеру воскресенья.

Москва

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