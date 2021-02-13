Аэропорт "Домодедово" изменил свое расписание из-за снегопада

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" сообщил об изменении расписания рейсов на вылет и прилет в связи с непогодой.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, службы "Домодедово" работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания.

"Мы информируем пассажиров, находящихся в различных зонах аэропорта, о сложившейся неординарной ситуации и приносим извинения за возникшие неудобства", - заявили в "Домодедово".

По данным онлайн-табло аэропорта, в субботу перенесено время вылета и прилета десятков рейсов, несколько рейсов отменены.

Крупнейшими базовыми авиакомпаниями "Домодедово" являются S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Ранее в субботу Расавиация сообщала, что аэропорты Московского авиаузла, несмотря на снегопад, работают в штатном режиме.