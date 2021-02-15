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Москвичей предупредили о пробках в 7-8 баллов вечером в понедельник

После сильного снегопада на дорогах столицы фиксируются мелкие ДТП и снежные заносы

Москвичей предупредили о пробках в 7-8 баллов вечером в понедельник
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Движение на дорогах Москвы в первый будний день после сильного снегопада оценивается в пять баллов, на трафик влияют последствия стихии, вечером ожидаются пробки до восьми баллов, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в городе оценивается в пять баллов. На трафик повлиял прошедший снегопад. Сейчас на дорогах гололедица, снежные заносы, мелкие ДТП и буксующие на МКАД фуры, а также коммунальные службы, которые ликвидируют последствия снегопада", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что основные затруднения движения фиксируют на Волгоградском и Рязанском проспектах в центр, а также на шоссе Энтузиастов.

В ЦОДД ожидают вечерние пробки в семь-восемь баллов. "Чтобы не осложнять движение и не терять времени в пробках, рекомендуем в течение дня пользоваться городским транспортом, а поездки на автомобиле отложить на более позднее время - после 20:00", - добавили в центре.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы, 12 февраля, в субботу снег шел весь день.

На дорогах наблюдались девяти- и десятибалльные пробки, власти рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

ЦОДД Москва

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