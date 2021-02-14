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В Москве не хватило 1 см высоты снежного покрова до нового рекорда

В Москве не хватило 1 см высоты снежного покрова до нового рекорда
На площади Трех вокзалов в Москве накануне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве составила 59 сантиметров, рекорд метеонаблюдений оказался не побит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация такова, что одного сантиметра до рекорда не дотянули. До сегодняшнего дня максимальная высота снежного покрова на нашей реперной станции была 60 см, сегодня утром она составила 59 см, рекорд не побит, но снежный покров оказался на втором месте за всю историю метеонаблюдений (с 1879 года - ИФ)", - рассказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Вильфанд уточнил, что в последующие дни "на снег рассчитывать не приходится, снег заканчивается, и начинается очень морозная погода".

По его словам, с завтрашнего дня наступает по-настоящему морозная погода, уже в ночь на понедельник в Москве будет 20-25 градусов мороза, днем 13-15.

Как добавил Вильфанд, "может быть, в среду морозы чуть-чуть ослабеют, будут на 4-5 градусов ниже климатической нормы, а потом опять восстановятся, и вся рабочая неделя будет холодной".

Накануне заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице на уборку уже выпавшего снега уйдет пять суток.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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