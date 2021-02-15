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В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы увеличили до 80 000 человек и 15 000 машин группировку, которая занимается уборкой снега в городе. Об этом объявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Ранее сообщалось о 70 000 дворниках и рабочих с лопатами и о почти 14 000 единицах снегоуборочной техники. До начала снегопада, который продолжался несколько дней, Бирюков говорил, что убирать снег будет 60 000 человек и 13 500 машин.

13 февраля заммэра отвел на уборку города пять суток. До этого он объяснял, что на уборку 10 сантиметров выпавшего снега уходит трое суток, а сверх того уровня каждые пять сантиметров снега прибавляют еще сутки на уборку.

В воскресенье, 14 февраля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что после снегопада высота снежного покрова в Москве составила 59 сантиметров, до исторического рекорда не хватило одного сантиметра. Он добавил, что обильных снегопадов в ближайшие дни ждать не стоит, в регион придут сильные морозы.

Москва Петр Бирюков Гидрометцентр Роман Вильфанд

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