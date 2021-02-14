Скорые застряли в снежной пробке на Калужском шоссе в Новой Москве

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный коллапс случился в воскресенье вечером на Калужском шоссе в Новой Москве: в многокилометровой пробке на нечищеной трассе оказались до 10 автомобилей скорой помощи.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на Калужском шоссе в Новой Москве движение по направлению от МКАД из центра практически остановилось, длина пробки составляет порядка 10 км. Дорожное покрытие и на основной части трассы, и на дублере засыпано снегом. Дорога скользкая, машины сильно буксуют, некоторые не могут сдвинуться с места.

Осложняют дорожную ситуацию застрявшие на подъеме в гору несколько десятков фур, направляющихся в торговый центр "Фуд Сити". Вслед за ними в пробке оказались порядка 10 скорых. Пропустить их возможности нет, поскольку все полосы и обочины завалены снегом.

По направлению в центр дорога также засыпана снегом, водители едва справляются с управлением автомобилями, некоторые машины не удерживаются на покрытии, их заносит, они двигаются боком.

Сугробы образовались и на новом съезде Калужского шоссе из поселка Коммунарка. Проехать по новой эстакаде из-за сугробов практически невозможно. В самом поселке дороги также не расчищены. На них образовались пробки из сотен автомобилей, которые двигаются со скоростью не выше 10 км\ч. Снегоуборочной техники на дорогах поселка не видно, нет ее и на Калужском шоссе.

Более двух суток атмосферные фронты южного циклона определяли погоду в столичном регионе: 12 и 13 февраля стали рекордными по суточному количеству осадков. Как сообщали "Метеоновости", за 12 февраля в Москве выпало 13 мм осадков, 13 февраля на город высыпало 18 мм. По информации синоптиков, в результате снегопадов с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 см, это 97% месячной нормы.