Суд снял с рассмотрения жалобу на арест подравшегося с силовиками чеченца

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник не смог проверить законность ареста уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе акции оппозиции.

Суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на арест Джумаева, так как обвиняемый не может участвовать в судебном заседании, поскольку находится на карантине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Джумаев госпитализирован с подозрением на коронавирус.

В конце января уроженец Чечни был заключен под стражу на срок до 23 марта. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Джумаев вступил в драку с представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

Вместе с тем, в понедельник Мосгорсуд признал законным арест водителя такси Валерия Евсина.

Джумаеву и Евсину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).