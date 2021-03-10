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Завершено расследование дела о драке с силовиками в Москве 23 января

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, которого обвиняют в драке с сотрудниками Росгвардии 23 января в Москве на несогласованной акции оппозиции. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, расследование дела завершено, обвиняемый и его защита уже изучили материалы дела, скоро дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно поступить в суд.

Адвокат Джумаева Мурад Мусаев подтвердил эту информацию агентству.

"Ознакомление завершили на прошлой неделе. Передано ли дело в прокуратуру - мне неизвестно пока", - сказал он.

Ранее в столичном главке СК заявляли, что Джумаев признал вину.

23 января в интернете разошлась видеозапись, на которой Джумаев 23 января начал драться с силовиками. Задержать его сразу не удалось, он затерялся в толпе. После этого советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов через инстаграм обратился к Джумаеву и предложил ему помочь разобраться с правоохранительными органами при условии, что тот не является сторонником Навального. Он добавил, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов разобраться в ситуации.

Джумаев был задержан 28 января и вскоре арестован.

Протесты в Москве

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Москва МВД СКР Саид-Мухаммад Джумаев Мурад Мусаев Алексей Навальный

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