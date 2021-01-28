Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

Саид-Мухаммад Джумаев во время рассмотрения ходатайства об аресте в Пресненском районном суде Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы санкционировал арест уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе акции оппозиции.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Джумаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая в четверг.

По данным столичного управления СК, Джумаев признал вину.

Ранее в интернете получил распространение видеоролик, на котором Джумаев вступил в драку с представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве в минувшую субботу.

Позднее советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к Джумаеву, в котором призвал выйти на связь. Делимханов также сообщил, что в ситуации намерен разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.