Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца
Саид-Мухаммад Джумаев во время рассмотрения ходатайства об аресте в Пресненском районном суде
Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы санкционировал арест уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе акции оппозиции.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Джумаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая в четверг.

По данным столичного управления СК, Джумаев признал вину.

Ранее в интернете получил распространение видеоролик, на котором Джумаев вступил в драку с представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве в минувшую субботу.

Позднее советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к Джумаеву, в котором призвал выйти на связь. Делимханов также сообщил, что в ситуации намерен разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.

Протесты в Москве

16
Москва Саид-Мухаммад Джумаев

Новости по теме

Новости

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве привлекли к ответственности 267 участников акции 23 января

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Уроженцу Чечни грозит арест за драку с силовиками в Москве 23 января

В Москве предупредили о незаконности планируемой на 31 января акции

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Участницу Pussy Riot задержали по подозрению в нарушении санитарно-эпидемических правил

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');