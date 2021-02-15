Безналичное пополнение "Тройки" стало доступным в билетных автоматах МЦД

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Транспортную карту "Тройка" с понедельника можно пополнить в билетных автоматах на станциях Московских центральных диаметров (МЦД).

"Новая функция работает уже на 95% автоматов МЦД, где возможна оплата картой", - сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В нем уточняется, что пополнить карту с помощью этих автоматов можно безналичным способом.

Обращение транспортной карты "Тройка" в Москве началось весной 2013 года. В настоящее время выпущено более 35 млн экземпляров карты.

"Тройка" сейчас действует и за пределами российской столицы: в Тульской и Московской областях, карта также должна заработать в Нижегородской и Ленинградской областях. По данным московских властей, заинтересованность в карте выразили также более 25 регионов.