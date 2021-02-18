Карту "Тройка" с индивидуальным дизайном теперь можно оформить в метро

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возможность выбора дизайна транспортной карты "Тройка" появилась в московском метро, на нее также теперь можно нанести фотографию пользователя, сообщает в пятницу портал мэра и правительства столицы.

"В метро появилась возможность оформить индивидуальную транспортную карту "Тройка": нанести на нее фотографию лица, фамилию, имя и отчество владельца, а также выбрать дизайн", - говорится в сообщении.

Такую карту можно получить в подарок при покупке проездного на год или по программе лояльности "Город" после приобретения проездного на 90 дней. Кроме того, карта с индивидуальным дизайном доступна для заказа в приложении "Метро Москвы" или на сайте магазина сувенирной продукции метрополитена.

Обращение транспортной карты "Тройка" в Москве началось весной 2013 года. В настоящее время выпущено более 35 млн экземпляров карты. "Тройка" действует и за пределами российской столицы: в Тульской и Московской областях, карта также должна заработать в Нижегородской и Ленинградской областях. По данным московских властей, заинтересованность в карте выразили также более 25 регионов.