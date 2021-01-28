Транспортная карта "Тройка" заработает на подмосковных маршрутах 1 февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На маршрутах общественного транспорта Московской области с 1 февраля планируют запустить карту "Тройка", сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

"Карта "Тройка" протестирована в городе Королев, 500 человек участвовали в тестировании. (...) С 1 февраля мы готовы запустить карту "Тройка" на всех городских маршрутах Московской области - 53 городских округа", - сказала Кротова в четверг в эфире телеканала "360".

Она добавила, что этой картой также можно будет пользоваться в метро, на МЦК, в транспорте Москвы и на МЦД.

Покупать новую карту не потребуется, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса Московской области.

"Слияние подмосковной карты "Стрелка" со столичной "Тройкой" будет к сентябрю", - сообщила Кротова.

Тогда появится объединенная карта.

Как сообщалось, тестирование "Тройки" в Подмосковье началось с 15 декабря 2020 года.

Сейчас в столице действует карта "Тройка", в Московской области - "Стрелка".