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Власти Москвы отметили, что не задействуют военизированные подразделения в уборке снега

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Городские службы сами справляются с уборкой Москвы после сильного снегопада, ни к кому за помощью обращаться не планируется, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Говорить о том, что дефицит (рабочей силы - ИФ)? Я бы этого не сказал. У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью, а городские службы справляются собственными силами, убирая снег", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что в ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, включая 80 тыс. дворников, порядка 15 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Заммэра еще раз уточнил, что полностью уборку Москвы от снега планируется завершить в течение четырех ближайших суток.

Москва

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