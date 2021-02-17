Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 11 млн за несданные тесты на COVID

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Более 900 граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данные о сдаче теста на коронавирус, оштрафовали с августа 2020 года, сообщает в среду московское управление Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных судами, 909 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 764 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года московский Роспотребнадзор рассмотрел около 160 тысяч анкет граждан, которые вернулись из заграницы. Из-за отсутствия данных о прохождении тестирования гражданам направлено 4359 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Ведомством было составлено 2597 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, который может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.