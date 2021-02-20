Почти все пассажиры московского метро носят маски

Перчатки в подземке горожане надевают гораздо реже - порядка 77%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Около 99% пассажиров московского метро носят маски, перчатки надевают 77%, сообщил "Интерфаксу" руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"По результатам мониторинга и проверок контролерами ГКУ "Организатор перевозок" 99% пассажиров московского метро носят маски после снятия части ограничений 27 января. Перчатки горожане надевают реже, порядка 77% пассажиров", - сказал Султанов.

По словам собеседника агентства, отсутствие перчаток сегодня является основной причиной штрафа.

"Мы благодарим всех, кто соблюдает требования и бережет не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Помните о безопасности и не забывайте носить маски и перчатки в транспорте и других общественных местах", - сказал Султанов.

27 января в Москве отменили требование к столичным организациям по переводу на дистанционный режим работы не менее 30% персонала, а также запрет на ночную работу заведений общественного питания.

Использование масок и перчаток в общественных местах, в том числе городском транспорте, по-прежнему обязательно.