Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

За неделю с улиц и дворов Москвы убрали более 28 млн кубометров снега

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - За неделю с улиц и дворов столицы убрали более 28 млн кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"За короткий срок нам удалось убрать с улиц огромный объем снега. Сбоев в движении общественного транспорта и функционировании систем жизнеобеспечения мегаполиса допущено не было", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что на протяжении недели городские службы работали в усиленном режиме. "В уборке снега задействовали максимальное количество техники и работников коммунальных служб, сотрудников столичных инженерных компаний", - добавил Бирюков.

В Москве с 12 по 14 февраля выпало более 85% месячной нормы осадков, прирост снега превысил местами 35 см.

Петр Бирюков Москва

Новости по теме

Новости

На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Депутат дагестанского парламента опроверг свое задержание в Москве

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

ФСБ задержала в Москве депутата Народного собрания Дагестана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Москве уже неделю не превышает 2 тыс.

Пандемия коронавируса

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

В Москве впервые применили роботов для сноса здания

"Левый фронт" анонсировал акцию 23 февраля в центре Москвы

"Левый фронт" анонсировал акцию 23 февраля в центре Москвы

Жителям Техаса из-за морозов запретили пить некипяченую воду

Жителям Техаса из-за морозов запретили пить некипяченую воду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');