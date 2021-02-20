За неделю с улиц и дворов Москвы убрали более 28 млн кубометров снега

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - За неделю с улиц и дворов столицы убрали более 28 млн кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"За короткий срок нам удалось убрать с улиц огромный объем снега. Сбоев в движении общественного транспорта и функционировании систем жизнеобеспечения мегаполиса допущено не было", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что на протяжении недели городские службы работали в усиленном режиме. "В уборке снега задействовали максимальное количество техники и работников коммунальных служб, сотрудников столичных инженерных компаний", - добавил Бирюков.

В Москве с 12 по 14 февраля выпало более 85% месячной нормы осадков, прирост снега превысил местами 35 см.