Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:42Заразились
на 21.02В России 4 164 726+12 742В мире 111 073 864+348 840

До 4 см снега выпадет в Москве к полуночи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 см, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, в 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

В мэрии просят водителей быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил накануне, что работы по ликвидации последствий сильного снегопада в городе завершаются, за неделю с улиц и дворов столицы убрали более 28 млн кубометров снега.

В Москве с 12 по 14 февраля выпало более 85% месячной нормы осадков, прирост снега превысил местами 35 см.

По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, высота снежного покрова в 9:00 воскресенья составила 53 см.

Москва

Новости по теме

Новости

Мать убила своих детей на северо-востоке Москвы

На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Депутат дагестанского парламента опроверг свое задержание в Москве

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

ФСБ задержала в Москве депутата Народного собрания Дагестана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Москве уже неделю не превышает 2 тыс.

Пандемия коронавируса

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

В Москве впервые применили роботов для сноса здания

"Левый фронт" анонсировал акцию 23 февраля в центре Москвы

"Левый фронт" анонсировал акцию 23 февраля в центре Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');