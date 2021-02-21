До 4 см снега выпадет в Москве к полуночи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По уточненному прогнозу синоптиков, до полуночи прирост снега в столице составит до 4 см, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, в 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

В мэрии просят водителей быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил накануне, что работы по ликвидации последствий сильного снегопада в городе завершаются, за неделю с улиц и дворов столицы убрали более 28 млн кубометров снега.

В Москве с 12 по 14 февраля выпало более 85% месячной нормы осадков, прирост снега превысил местами 35 см.

По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, высота снежного покрова в 9:00 воскресенья составила 53 см.