Москвичам пообещали новый снегопад в среду после полудня

К вечеру в столице может выпасть до 2 см снега

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Снег пойдет в столице после полудня, прирост снежного покрова к утру четверга, 25 февраля, может составить от 6 до 8 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"Снегопад начнется в Москве сегодня после полудня, к вечеру выпадет до 2 см снега при температуре минус 12-14 градусов", - сказал представитель метеобюро.

По его информации, в ночь на четверг местами может выпасть еще от 4 до 6 см снега, ожидаются гололед и усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

Гидрометцентр России в свою очередь прогнозирует в ночь на четверг в Москве снег и сильную гололедицу, днем в четверг - мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах и деревьях, усиление ветра и потепление до плюс 2-4 градусов.

Мощный снегопад обрушился на Москву 12 февраля, за несколько суток в городе выпало свыше 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами выросла на 35 см.

На уборку столицы от снега потребовалась неделя.