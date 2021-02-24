Суды Москвы с 23 января арестовали 1251 участника акций и оштрафовали 2500 человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московские суды с 23 января рассмотрели 3751 материал о нарушениях в ходе несанкционированных акций оппозиции в столице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу.

Там пояснили, что на 24 февраля всего в суды Москвы поступило 5716 дел об административных правонарушениях по различным частям ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий) и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение распоряжению представителю власти).

"Всего арестован 1251 человек - 33 по статье 19.3 КоАП и 1218 по статье 20.2; оштрафованы 2500 человек - 10 по статье 19.3 КоАП и 2490 по статье 20.2", - сообщили в Мосгорсуде. Еще 245 материалов были возвращены полиции для устранения недостатков.

Остальные материалы еще находятся в производстве судов, уточнили в пресс-службе.

В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.