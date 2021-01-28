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Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве
Сотрудник полиции во время несанкционированной акции в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники уголовного розыска задержали Сайд-Мухаммада Джумаева, который 23 января на акции протеста в Москве подрался с несколькими росгвардейцами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время его доставляют к следователю", - сказал собеседник агентства и не раскрыл других подробностей.

После несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в интернете разошлась видеозапись, на которой Джумаев вступил в драку с силовиками.

Вскоре советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов через инстаграм обратился к Джумаеву. Он предложил ему выйти на связь, пообещав помочь разобраться с правоохранительными органами, если тот не разделяет взгляды организаторов акции, которые одобряют гей-браки. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров готов разобраться в ситуации. Если же Джумаев разделяет позиции сторонников Навального, то пусть "идет до конца вслед за ними".

Протесты в Москве

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Москва Росгвардия Чечня Рамзан Кадыров Сайд-Мухамад Джумаев Алексей Навальный Адам Делимханов

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