На Дмитрия Гудкова составили протокол за участие в акции 23 января

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что сотрудники полиции составили на него протокол об административном нарушении из-за участия в несанкционированной акции 23 января.

"Сотрудники ОМВД по Хорошевскому району Москвы составили на меня протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - заявил "Интерфаксу" Гудков в пятницу.

По его словам, Савеловский районный суд рассмотрит дело об административном правонарушении 12 мая.

Санкция по данной статье предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В Москве и ряде городов России 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован сразу по прилету в Россию.