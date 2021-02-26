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Депутаты МГД от "Яблока" предложили вернуть на Лубянку фонтан Витали

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгодумы от партии "Яблоко" направили обращение в комиссию по монументальному искусству с предложением вернуть на Лубянскую площадь фонтан Джованни Витали, который находился там с 1835 по 1935 гг., сообщает депутат МГД от "Яблока", экс-председатель партии Сергей Митрохин.

"Вчера я подписался под обращением, и мы его подали. Мы предлагаем восстановить фонтан на Лубянке, это историческое решение, так как фонтан стоял там на протяжении ста лет", - сказал Митрохин "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, фонтан Витали - политически нейтральный объект, он не будет вызывать разногласий в обществе. "Этот объект не будет раскалывать общество, не будет вызывать никаких страстей, как это может сделать фигура Дзержинского и отчасти фигура Александра Невского, которая также является спорной в историческом отношении", - отмечает депутат Мосгордумы.

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Митрохин заявил, что в настоящее время общество нуждается в политически нейтральных скрепах. По его мнению, установка фонтана на Лубянской площади является технически возможным вариантом с учетом развития прогресса и инженерной мысли.

Ранее с предложением установить в центре Лубянской площади фонтан также выступил официальный представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Никольский водоразборный фонтан появился на Лубянской площади в 1835 году. Над его оформлением работал русский скульптор итальянского происхождения Джованни Витали. После реконструкции Лубянской площади в 1935 году Никольский фонтан перенесли во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду.

Вопрос о памятнике на Лубянке

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади открылось в проекте "Активный гражданин" в минувший четверг, 25 февраля. Москвичам предложено выбрать между памятниками-кандидатами - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Как раннее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Активного гражданина", голосование по выбору памятника проводят на сайте и в мобильном приложении этого проекта.

С инициативой проведения голосования выступила Общественная палата Москвы, решение об этом было принято 19 февраля на заседании совета палаты. После получения всех результатов они будут обобщены и переданы в мэрию.

Вопрос об использовании территории в центре Лубянской площади обсуждается уже много лет. В частности, коммунисты неоднократно призывали вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Подобное обращение к мэрии ранее подписали писатель и сопредседатель объединенной партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и ряд других общественных деятелей.

Позднее около трех десятков историков, публицистов и общественных деятелей обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить на Лубянке памятник князю Ивану III. Также озвучивались инициативы по установке памятников Александру Невскому и Юрию Андропову, а также размещении там часовни святому христианскому мученику Феликсу.

Памятник Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".

Мосгордума Москва Яблоко Сергей Митрохин

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