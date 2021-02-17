В Федерации еврейских общин предложили воссоздать на Лубянке фонтан

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Памятнику Дзержинскому на Лубянской площади не место, правильней было бы вернуть туда фонтан, как это было до революции, считает официальный представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин.

"Мне кажется, что вариантов там, учитывая историю места, примерно два. Один - это мемориал жертвам репрессий. Но ввиду того, что я боюсь очень современных памятников (они, как правило, уродуют город), я бы предпочел, чтобы там восстановили фонтан, который на Лубянской площади спокойно стоял целый век - с 1835 года", - сказал Горин "Интерфаксу".

Он назвал памятник Феликсу Дзержинскому работы Евгения Вучетича "замечательным с художественной точки зрения", но предостерег от "игр" с его восстановлением.

По мнению Горина, в контексте истории возвращение памятника будет полным оправданием злодеяний тех служб, которые Дзержинский создал. "Ставить памятник основателю службы, деятельность которой стоила жизни миллионам невинных, мне кажется возмутительным и неправильным", - сказал собеседник агентства.

Горин предположил, что наверняка прекрасно сохранились чертежи фонтана, выполненные итальянским скульптором и "появление этого мирного артефакта из прошлого стало бы возвращением к более-менее вегетарианскому периоду истории нашей страны, что было бы очень полезно".

Никольский фонтан работы Джованни Витали сейчас находится у здания президиум РАН (бывшего Александринского дворца) в Москве. Памятник Дзержинскому - в парке "Музеон".

16 февраля комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества обсудила с экспертами вопрос, нужен ли какой-либо памятник на Лубянской площади вообще, как архитектурная доминанта. Также на заседании прозвучали различные предложения, памятник кому именно нужно там установить. Вопрос решили обсудить после того, как писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, а также еще ряд общественных деятелей и блогеров призвали вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому, демонтированный после провала путча в 1991 году.

Предложения вернуть Дзержинского на Лубянку высказывались и раньше, в 2015 году речь шла о подготовке референдума по этому вопросу.

В последние дни также звучали предложения восстановить на площади фонтан или поставить памятник Александру Невскому, Ивану III, Юрию Андропову. Также обсуждалась возможность привлечь москвичей к решению этого вопроса и провести голосование или референдум.

Никольский водоразборный фонтан был установлен на Лубянской площади в 1835 году. В него подавалась питьевая вода из Мытищинского водопровода.

После смерти основателя ВЧК-ОГПУ Феликса Дзержинского площадь в 1927 году стала называться его именем. После реконструкции площади в 1934 году Никольский фонтан перенесли во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду, а в 1958 году на его прежнем месте поставили памятник работы Вучетича. В 1990 году площади было возвращено прежнее название - Лубянская площадь и в сквере у Политехнического музея на Лубянке установили Соловецкий камень - памятник жертвам политических репрессий в СССР.