Пескову не известно мнение Путина о памятнике на Лубянке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает мнения главы государства о том, кому должен быть установлен памятник на Лубянской площади Москвы - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

"Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне не известна", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Песков заметил, что "было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на "Активном гражданине" соответствующее голосование".

Представитель Кремля переадресовал московским властям вопрос о том, насколько своевременен сейчас вопрос об установке памятника на Лубянке.

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади открылось в четверг. Жителям столицы предложено выбрать из двух исторических деятелей - "полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского". Вариант "оставить площадь без памятника" на голосование выносить не стали.

С инициативой провести такое голосование выступила Общественная палата Москвы. Дата окончания голосования пока не определена.

После смерти основателя ВЧК-ОГПУ Феликса Дзержинского Лубянская площадь в 1927 году стала носить его имя. В 1934 году установленный там Никольский фонтан работы Витали перенесли во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду, а в 1958 году на его прежнем месте установили памятник Дзержинскому работы Вучетича. Монумент был демонтирован в 1991 году после провала августовского путча, позже его переместили в парк "Музеон".

В 1990 году площади было возвращено прежнее название - Лубянская площадь, и в сквере у Политехнического музея на Лубянке установили Соловецкий камень - памятник жертвам политических репрессий в СССР.

После этого памятник Дзержинскому уже не раз предлагали вернуть на Лубянку. С такой инициативой в декабре 2020 года выступили "Офицеры России", они же попросили генпрокурора РФ проверить законность сноса памятника в 1991 году.

В начале 2021 года призыв вернуть памятник Дзержинскому на место поддержали писатели и блогеры во главе с Захаром Прилепиным и Александром Прохановым. Также предлагались и другие варианты - вернуть на Лубянскую площадь Никольский фонтан работы Витали, поставить там памятники Юрию Андропову, Александру Невскому или Ивану III или же вообще ничего не менять.