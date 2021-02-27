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57% москвичей не одобрили видеонаблюдение с распознаванием лиц в метро

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Больше половины жителей Москвы (57%) негативно относятся к установке в столичном метрополитене системы видеонаблюдения, обладающей функцией распознавания лиц, свидетельствуют результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

"Однозначно и скорее положительно новую систему видеонаблюдения московского метрополитена оценивают 43% жителей, однозначно и скорее отрицательно - 57%", - свидетельствуют данные исследования, опубликованные в субботу.

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Среди доводов противников новой системы - опасения в том, что собранная информация может попасть "не в те руки", а также помешать конфиденциальности частной жизни, отмечают в SuperJob.ru.

Основным аргументом сторонников нововведения является уверенность в том, что данная система видеонаблюдения поможет распознавать преступников и окажется весьма полезной с точки зрения обеспечения безопасности.

Опрос был проведен 25-26 февраля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы госзакупок сообщал, что власти столицы готовы потратить 932 млн рублей на покупку и установку на 85 станциях метро 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц. Из техзадания следует, что камеры должны уметь отслеживать быстрые движения, или, напротив, "праздношатания".

Москва

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