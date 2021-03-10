Система распознания лиц помогла задержать в Москве 263 подозреваемых

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Система распознавания лиц, действующая в Москве, помогла найти и задержать 263 человека, объявленных в федеральный розыск, сообщил начальник регионального управления МВД Олег Баранов.

Кроме того, по его словам, еще 723 поднадзорных были найдены и привлечены к ответственности за нарушение ограаничений.

Он добавил, что реализация госпрограммы Москвы "Безопасный город" в 2020 году способствовала раскрытию более 5 тысяч преступлений: "Эффективность применения систем видеонаблюдения в раскрытии преступлений имеет ежегодный рост на 15-16%".

Система распознания лиц заработала в Москве в 2017 году, ее внедрили ради обеспечения безопасности. С ее использованием в судах борются политики и актиивисты.

На осень 2017 года в системе было больше 3000 видеокамер, в 2019 году сайт мэра отмечал, что камер уже 162 000.