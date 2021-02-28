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Движение поездов на фиолетовой ветке столичного метро восстановлено

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Устранен сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Ранее пресс-служба подземки информировала о прерванном движении на участке "Октябрьское поле" - "Полежаевская" по техническим причинам. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Других подробностей не приводилось.

Пассажиров подземки просили пользоваться МЦК, МЦД и наземным транспортом.

Москва метро

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