Кремль не комментирует прекращение дискуссии о памятнике на Лубянке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментировали ход дискуссии по установке памятника на Лубянской площади Москвы, не намерены высказываться и о ее прекращении, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения", - сказал Песков журналистам в связи с решением мэра столицы Сергея Собянина об отмене голосования по выбору памятника на Лубянке.

В минувшую пятницу, 26 февраля, Собянин заявил, что власти Москвы отказались от идеи установить памятник на Лубянской площади, пока она останется в нынешнем виде. Столичный мэр также сообщил, что по этой причине голосование на "Активном гражданине" по выбору памятника будет остановлено.

25 февраля на портале стартовало голосование, в котором москвичам предлагалось выбрать из двух вариантов памятника: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Собянин отметил, что после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но "все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам". Само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов, констатировал он.

Мэр отметил, что это не очень хорошо. "Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей", - отметил Собянин.

Он заявил, что памятники должны не раскалывать, а объединять общество. "Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - написал мэр в своем блоге.