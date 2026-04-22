Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом присвоил Академии Федеральной службы безопасности имя Феликса Дзержинского.

Это решение принято с учетом заслуг личного состава Академии в деле профессиональной подготовки кадров для спецслужбы и с учетом выдающегося вклада Дзержинского в обеспечение государственной безопасности.

"Постановляю: присвоить федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" почетное наименование "имени Дзержинского" и впредь именовать его – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Дзержинского", - сказано в указе. Он вступил в силу со дня подписания.