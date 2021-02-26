Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы отказались от идеи установить памятник на Лубянской площади. Пока она останется в нынешнем виде. Как написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, голосование на "Активном гражданине" по выбору памятника будет остановлено.

25 февраля на портале стартовало голосование, в котором москвичам предлагается выбрать из двух вариантов памятника: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. На момент написания новости лидировал памятник Невскому с 55% голосов.

Собянин отметил, что после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но "все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам". Само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов, констатировал он.

Мэр отметил, что это не очень хорошо. "Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей", - считает Собянин.

Он убежден, что памятники должны не раскалывать, а объединять общество. "Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - написал мэр.

Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в дискуссии на эту тему и напомнил, что "сегодня есть огромное количество более актуальных тем".

Тем не менее мэр уверен, что к вопросу архитектурной доминанты на Лубянской площади "наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение".

Ранее в 2021 году писатель и лидер партии "За правду" Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и другие подписали обращение к мэрии, в котором предложили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Выдвигались также предложения, например, вернуть на площадь Никольский фонтан, поставить памятник Ивану III или памятник Юрию Андропову. С инициативой проведения голосования выступила Общественная палата Москвы. В нем предлагалось два варианта: памятник Невскому или Дзержинскому.