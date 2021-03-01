Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Мундепа Янкаускаса оставили под домашним арестом по "санитарному делу"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста муниципальному депутату по району Зюзино Константину Янкаускасу, обвиняемому в подстрекательстве к нарушению санэпидправил на акции 23 января.

"Постановление Басманного суда в отношении Янкаускаса оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

МоскваСуд в Москве отправил под домашний арест мундепа по "санитарному делу"Суд в Москве отправил под домашний арест мундепа по "санитарному делу"Читать подробнее

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и о хулиганстве.

По делу о нарушении санэпидправил проходят 10 фигурантов. Среди них брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Константин Янкаускас

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Впервые с 12 февраля суточное число заболевших COVID в Москве превысило 2 тыс.

На МКАД сохранят ограничение для транзитных грузовиков свыше 12 т

Мосгорсуд заявил, что ЕСПЧ не вправе вмешиваться в деятельность судов РФ

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
Пандемия коронавируса

В Москве стартовала вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Председатель Мосгордумы поддержал остановку голосования о памятнике на Лубянской площади

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

Движение затруднено на подъездах к "Шереметьево" из-за подтоплений

Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');