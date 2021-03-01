Мундепа Янкаускаса оставили под домашним арестом по "санитарному делу"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста муниципальному депутату по району Зюзино Константину Янкаускасу, обвиняемому в подстрекательстве к нарушению санэпидправил на акции 23 января.

"Постановление Басманного суда в отношении Янкаускаса оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и о хулиганстве.

По делу о нарушении санэпидправил проходят 10 фигурантов. Среди них брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.