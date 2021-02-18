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Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального и Марию Алехину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил под домашним арестом брата Алексея Навального Олега и участницу Pussy Riot Марию Алехину, которых обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласовнаной акции 23 января в Москве.

29 января Тверской суд избрал им обоим меру пресечения до 23 марта.

Дело ч. 1 ст. 236 УК сейчас находится в центральном аппарате СКР, туда его передали из следственного департамента ГУ МВД Москвы.

По "санитарному" делу проходят десять человек. Кроме Олега Навального и Алехиной, это пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, другрие сторонники политика и муниципальные депутаты. Большинство из них находятся под домашним арестом. Адвокат одного из фигурантов Мансур Гильманов, говорил, что расследованием занимаются 14 следователей СКР.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

Протесты в Москве

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Олег Навальный Мария Алехина Мосгорсуд Москва Тверской суд Алексей Навальный

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